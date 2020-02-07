Дело об убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой ушло в суд

Дело об убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой ушло в суд
Фото: vk.com/grigoreva_88

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подозреваемого в убийстве 41-летней активистки Елены Григорьевой.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По версии правоохранителей, убийство произошло в период с 20 по 21 июля прошлого года. Между ним и Григорьевой произошел конфликт после совместного распития алкоголя, в результате которой обвиняемый избил руками и ногами женщину, а после около 17 раз ударил ее ножом.

После этого обвиняемый спрятал ее тело в кустах возле дома на Пулковской улице и скрылся с места преступления.

Дело направят в Московский районный суд, где его рассмотрят по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли убийцу ЛГБТ-активистки Григорьевой.

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