В Петербурге нашли убийцу ЛГБТ-активистки Григорьевой

В Петербурге нашли убийцу ЛГБТ-активистки Григорьевой
Уголовное дело передано в прокуратуру. Фото: pixabay.com

Труп 41-летней ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой обнаружили в зарослях на Пулковской улице 21 июля прошлого года.

Выяснилось, что резонансное убийство совершил 29-летний петербуржец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу и области, мужчина пошел на преступление на бытовой почве.

По версии следствия, причиной смерти Григорьевой стал конфликт с подозреваемым после совместного распития алкоголя в одном из домов по улице Ленсовета. Потерявший контроль злоумышленник избил активистку, а затем не менее 17 раз ударил ножом, а затем избавился от тела. Доказать причастность мужчины удалось с помощью множества экспертиз, в том числе 12 молекулярно-генетических.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Болотной улице мужчина получил огнестрельное ранение.

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