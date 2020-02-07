В Петербурге закрыли дело о смерти балетмейстера Мариинки

В Северной столице Приморский районный суд прекратил уголовное дело на анестезиолога, допустившего смерть пациента. Дело закрыли из-за истечения срока давности.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, все произошло летом 2017 года. Врач-анестезиолог Андрей Голяков работал в «Клинике доктора Лившица», куда балетмейстер Мариинского театра обратился за медпомощью.

На приеме, Гольтяков, не спросив пациента о наличии аллергии, ввел ему четыре ампула препарата «Пропофол» в течение часа. При этом в клинике не было необходимого оборудования, в том числе реанимационного.

В результате врач заметил, что у пациента поменялся цвет кожи, остановился пульс. Медики пытались реанимировать мужчину, но он вскоре скончался

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