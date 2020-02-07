Кокорин: «Никаких переговоров с «Балтикой» не было»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг информацию переговорах с руководством калининградской «Балтики» о возможном переходе в этот клуб.

«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду. Проведу ли я оставшуюся часть сезона в «Зените-2»? Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос», — сказал футболист, сообщает ТАСС.

Напомним, Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. Накануне в СМИ появилась информация, что Кокорин может перейти в «Балтику», выступающей в ФНЛ (второй дивизион чемпионата России по футболу).

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.