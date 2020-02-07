Замначальника Генштаба задержан по делу о многомиллиардном хищении

ФСБ задержала заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова. Его обвиняют в крупном мошенничестве.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свой источник, правоохранители задержали Арсланова у него дома в Москве. Это произошло в пятницу утром, 7 февраля. После дачи показаний у следователя ГВСУ, его доставили в 235-й гарнизонный военный суд. Там будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте на два месяца.

Дело в отношении Арсланова было заведено в октябре прошлого года. В конце 2019 года было арестовано его имущество, а в январе ему было его обвинили по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму в 6,7 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что замглавы Генштаба России предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд рублей.