Замглавы Генштаба России предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд рублей

Следствие обвинило заместителя начальника Генерального Штаба Вооруженных сил России генерала-полковника Халила Арсланова в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму в 6,7 миллиарда рублей.

Как сообщает «Интерфакс», Второй окружной военный суд рассматривает жалобу на арест имущества Арсланова. Об аресте его имущества стало известно еще в конце декабря 2019 года. Среди имущества, подлежащего аресту: земельные участки с объектами недвижимости на сумму в несколько миллионов рублей.

Согласно оглашенным в суде документам, уголовное дело, к которому привлекли генерала, было возбуждено в августе 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. Следствие по делу будет продолжаться до 6 февраля текущего года.

По данным СМИ, в конце 2017 года арестовали гендиректора компании «Воентелеком» Александра Давыдова. Его подозревали в хищении около 500 тысяч рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. В феврале прошлого года его обвинили в получении взятки и коммерческом подкупе.

Арсланов в это время руководил главным управлением связи ВС России, которому подчиняются все войска связи армии РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-главе петербургского «Водоканала» продлили домашний арест.