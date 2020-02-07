Три машины столкнулась на подъезде к ТЦ «МЕГА Дыбенко»

Днем 7 февраля у ТЦ «МЕГА Дыбенко» произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить ГАЗель, Kia и BMW.

«БМВ, КИА и Газель столкнулись на заезде к Меге Дыбенко», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыл эвакуатор. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудникам ДПС предстоит выяснить, кто виноват в аварии. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине.