Совладелец «Максидома» купил деревянный дом в Зеленогорске

Совладелец и сын основателя сети гипермаркетов «Максидом» Николай Евневич приобрел на аукционе здание в Зеленогорске стоимостью 7,552 млн рублей. Дом относится к объектам жилищного фонда.

Торги были проведены в «Российском аукционном доме» (РАД) 5 февраля. Одним из лотов стало здание площадью 68,1 кв. метров и прилегающий к нему участок площадью 1 тыс. 254 кв. метров на проспекте Красных Командиров.

Здание по начальной цене досталось совладельцу «Макисдома» Николаю Евневичу, пишет АБН. Бизнесмен покупку дома в Зеленогорске подтвердил.

Примечательно, что в документации к аукциону дом значится аварийным и подлежащим сносу.

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