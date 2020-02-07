Петербуржец отсидит в тюрьме за спрятанное взрывное устройство в «Пятерочке»

Петербуржец отсидит в тюрьме за спрятанное взрывное устройство в &#171;Пятерочке&#187;
Мужчину также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фото: Pixabay.com

Мужчина отправится за решетку на 3,5 года.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Перед Невским районным судом предстал мужчина, который положил в камеру хранения отрезок огнепроводного шнура, содержащего дымный порох и два электродетонатора с зарядом гексогена в магазине «Пятерочка» на улице Дыбенко. Его задержали в ходе оперативного эксперимента и арестовали. Мужчина отрицал все обвинения и заявил, что его провоцируют стражи порядка.

Горожанину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также оштрафовали его на 30 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажирка «Аллегро» получила штраф за незаконный провоз премиального колечка. В ходе проверки выяснилось, что стоимость драгоценности из желтого металла от фирмы «Chopard» составляет 174 тыс. 500 рублей.

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