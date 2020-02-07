Лариса Гузеева показала разгромленную квартиру

Телеведущая рассказала о странном поведении дочери, которая ведет себя агрессивно.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем телеведущая Лариса Гузеева в Instagram-аккаунте. Она показала разгромленную квартиру – беспорядок устроила 19-летняя дочь Ольга. Гузеева призналась, что подростки иногда вытворяют странные вещи и нужно им дать успокоиться. Пускай они сдирают обои стены, а не кожу, уверена телеведущая.

«Все проходит. А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно?»

— задалась вопросом звезда Первого канала.

Пользователи отреагировали на пост неоднозначно. Кто-то написал, что нужно лучше воспитывать ребенка, чтобы потом не жаловаться на него, другие же подбадривают Гузееву и уверяют ее, что во всех семьях не обходится без скандалов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева рассказала, что жалеет о нерожденных детях. Не так давно актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем микроблоге призналась, о чем, по прошествии лет, сожалеет больше всего.