Гусман признался, что у него очень маленькая пенсия

Телеведущий заявил – у него пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги.

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем сообщает портал Teleprogramma.pro. Телеведущий Юрий Гусман заявил, что у него маленькая пенсия, но при этом он подчеркнул, что не любит жаловаться. Размер выплат Гусман назвал «безобразным» и заявил, что получает меньше коллеги Елены Ханги. Она же рассказывала, что в месяц ей приходит 23 тысячи рублей.

«Я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода»,

— поделился Гусман. Он считает, что такова судьба и нечего с этим поделать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян посмеялся, отвечая на вопрос о пенсии. Юморист заявил, что ему хватает на все расходы и он не жалуется.