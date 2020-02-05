Петросян посмеялся, отвечая на вопрос о пенсии

Юморист заявил, что ему хватает на все расходы и он не жалуется.

Об этом стало известно 5 февраля. Обо всем сообщает издание «Телепрограмма». Писатель-юморист и ведущий Евгений Петросян, отвечая на вопрос о размере пенсии, заявил, что получает чуть больше 20 тысяч рублей, как и все. При этом он признался, что этих денег ему хватает на все. Петросян отметил, что находится на репетиции и у него прекрасное настроение – люди вокруг тоже смеются.

Напоминаем, что недавно Петросян развелся со Степаненко, теперь они делят имущество, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Судя по слухам, юморист уже женился на своей помощнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что налоговая разыскивает Петросяна и Степаненко за долги. Будучи женатыми, Петросян и Степаненко являлись соучредителями жилищностроительного кооператива «Улыбка москвича», которому принадлежало офисное здание с парковкой в центре столицы.