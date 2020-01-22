Налоговая разыскивает Петросяна и Степаненко за долги

Налоговая служба разыскивала экс-супругов Евгения Петросяна и Елену Степаненко из-за долга в 101 рубль. Однако найти артистов не получилось.

Будучи женатыми, Петросян и Степаненко являлись соучредителями жилищностроительного кооператива «Улыбка москвича», которому принадлежало офисное здание с парковкой в центре столицы. После запуска процедуры развода счета коопертива арестовали, сообщает telegram-канал Mash.

В связи с этим налоговики стали разыскивать экс-супругов, чтобы взыскать с них долг в размере 101 рубля. Однако, по информации Mash, сделать это у ведомства не получилось. По каким причинам — неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Степаненко после развода принципиально отказывается сотрудничать с Петросяном, хотя он неоднократно предлагал ей снова работать вместе.