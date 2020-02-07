Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» обвинил в «убийстве» своей карьеры Примадонны.

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем певец Михаил Муромов рассказал в интервью «Желтой газете». Он считает, что артистка боялась конкуренции и делала все, чтобы не делить сцену с талантливыми коллегами. Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению. Люди выполняли любые ее просьбы, поэтому певец постепенно потерял популярность.

При этом Муромов признал, что были звезды, которым Пугачева помогала. Она, говорит певец, любила харизматичных мужчин и тех, кто первым шел ей на встречу. Сейчас артист живет обычной жизнью – иногда продолжает давать концерты вместе с Азизой. Еще Муромову нравится ловить рыбу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что критик заявил, что Пугачева слишком большого мнения о себе. Соседов в очередной раз разразился негативными комментариями в адрес пожилой артистки.