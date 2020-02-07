Названы версии крушения вертолета, в результате которого погиб депутата

У СК есть несколько версий, пока что каждая из них проверяется.

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Там считают, что причин крушения вертолета Bell 407 в Татарстане может быть несколько. Среди них – техническая неисправность, ошибка пилотирования и плохая погода. Пока что непонятно, как из них сыграла ключевую роль в инциденте.

В результате возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что при крушении пострадали два человека, депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб. Чиновника зажало в кабине, он скончался на месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело подростка достали из акватории Лахтинского разлива. Из воды труп удалось достать в девять часов вечера.