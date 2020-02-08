Более 2 тысяч человек смогли излечиться от коронавируса

В мире от нового типа коронавируса излечились более двух тысяч человек вылечились от нового типа коронавируса 2019-nCoV. Всего от заболевания излечились 2063 человека, уточняет DXY.cn.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 724 пациента. На сегодняшний день новым вирусом в Китае заражены почти 35 тыс. человек.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Накануне два самолета ВКС эвакуировали из Китая в Тюменскую область 144 человека (россияне и граждане стран СНГ и Украины), которые жили в провинции Хубэй и решили уехать. Заразившихся коронавирусом среди них нет. Люди, тем не менее, проведут на карантине две недели. Из-за вспышки коронавируса врачи по всей стране будут проверять пассажиров в поездах, на станциях и вокзалах. РЖД инструктирует персонал, как действовать в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отказ от приема организованных групп туристов из Китая может привести отели Петербурга к многомиллиардным потерям. Согласно данным Rusland SP, в прошлом году Петербург посетили 1,3 миллиона китайских туристов. Общая выручка от их посещения Северной столицы составила, приблизительно, 6,2 миллиарда рублей.