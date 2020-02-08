Жириновский предложил Трампу выпить в Майами за провал импичмента

Жириновский предложил Трампу выпить в Майами за провал импичмента
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил президента США Дональда Трампа с «победой в сенате» и предложением встретиться в Майами, чтобы «поднять бокал за его успех».

«Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счет в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго», — цитирует Жириновского РИА «Новости».

Напомним, сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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