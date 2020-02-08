В Ленобласти пожарные тушили дом на 56 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, вечером 7 февраля горел частный дом в СНТ «Троицкое-4». В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горел дом на площади 56 квадратных метров.

В течение часа пожар потушили. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером, 6 февраля, в центре Северной столицы произошел квартирный пожар. Медики госпитализировали одного пострадавшего.