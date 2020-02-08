На Матроса Железняка спасатели потушили горящую квартиру

На Матроса Железняка спасатели потушили горящую квартиру
Загорелась однокомнатная квартира. Фото: Pixabay

В ночь на 8 февраля в Приморском районе произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 4:26. Возгорание произошло на улице Матроса Железняка, 19/1. Там загорелась однокомнатная квартира. Обгорела обстановка на 20 квадратных метрах.

Пожар удалось потушить к 5:53 благодаря трем расчетам спасателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир жилого дома. Возгорание распространилось на площади пяти «квадратов».

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