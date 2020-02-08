Водитель на Гелендвагене скрылся с места ДТП на КАД

Владелец черного Mercedes-Benz Гелендваген сбежал с места ДТП с автомобилем марки Skoda на КАД.
По словам очевидцев, он совершил наезд на Skoda, после чего сбежал.
Проехав около километра он бросил машину на обочине. Об этом рассказал второй участник ДТП в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января.