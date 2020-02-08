В подвале на Ударников зарезали мужчину

Мужчина получил ножевое ранение в подвальном помещении одного из домов по проспекте Ударников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину 1987 года рождения. Он подозревается в том, что ударил ножом в шею мужчину 1970 года рождения, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Установлено, что до этого они распивали алкоголь, после чего произошла ссора.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилось расследование убийства, совершенного девять лет назад. Осенью 2011 года на Индустриальном проспекте мужчина получил смертельное ножевое ранение.