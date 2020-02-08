Снег и гололед ждут Ленобласть в выходные

Снег и гололед ждут Ленобласть в выходные
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

Водителей Ленобласти предупредили о гололедице и тумане на выходных.

В МЧС предупредили, что 8 февраля ожидаются туман и гололед. Выпадет снег. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 9 февраля, ожидаются осадки и гололед. Ветер усилится.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.

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Снег и гололед ждут Ленобласть в выходные
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