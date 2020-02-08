После смертельного ДТП в Красном Селе возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП в Красном Селе возбуждено уголовное дело
Место ДТП. Фото: vk.com/krasnoe_selo

После ДТП в Красном Селе, в результате которого погибла пассажирка легковой машины, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ДТП произошло днем 7 февраля на углу Гвардейской улицы и проспекта Ленина. По данным ГУ МВД по Петербургу, 25-летний водитель за рулем Skoda Rapid выехал на перекресток на красный сигнала светофора и столкнулся с ГАЗ 27057.

В результате пассажирка иномарки скончалась в машине скорой помощи, ей было около 25-30 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербургам правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января.

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