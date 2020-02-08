Сколково просит 27 млрд рублей на разработку мобильных сетей 6G

Сколковский институт науки и технологий задумался о создании центра по производству компонентов для 6G-сетей. Для этого им нужны инвестиции на сумму 27 млрд рублей.

Создание производства потребует не менее 12,6 млрд рублей, а сумму в 26,9 назвали самой оптимальной, сообщает РБК. Издание отмечает, что в случае успешной разработки, системы станут основой рынка hi-tech-технологий. С их помощью можно будет создать радары, сверхвысокочастотную бортовую электронику и прочие технологии.

В разработке проекта примут участие объединившиеся компании, среди которых Т8, «Крокус Наноэлектроника», а также госкорпорации «Ростех» и «Росатом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами.