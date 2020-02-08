Стало известно, в каких отраслях работники получают 800 тысяч рублей

Стало известно, в каких отраслях работники получают 800 тысяч рублей
Были проанализированы вакансии сайта HeadHunter. Фото: Pixabay

Эксперты назвали профессии, представители которых получают самые высокие зарплаты в России. Соискатели предлагают сотрудникам до 800 тысяч рублей в месяц.

Согласно аналитическим данным HeadHunter, самую большую зарплату предлагают главному инженеру нефтеперерабатывающего завода — 800 тысяч рублей в месяц. Регион работы при этом не указан. Такая же зарплата у вакансии генерального директора/CEO в Новосибирске, сообщает «Российская газета».

В Москве советнику гендиректора по работе со столичными банками предлагают от полумиллиона рублей. От 400 тысяч до миллиона рублей получает E-commerce-директор. Также 400 тысяч может получать финансовый директор в Москве. А главному геологу на Чукотке хотят платить от 400 до 450 тысяч рублей.

В Петербурге самая высокая зарплата предлагается IT-директору — 300 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы популярные вакансии в Петербурге, доступные без диплома.

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