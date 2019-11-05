Названы популярные вакансии в Петербурге, доступные без диплома

В список специалистов, которые могут обойтись и без корочки, вошли рабочие, кассиры и водители. Значительную роль в указанных профессиях играет опыт.

Так, 45% вакансий водителей в городе предусматривают стаж от 3 лет. При этом, порядка 81% соискателей окончили только среднюю школу или получил среднее профобразование. Лишь каждый 10-й претендент на данную профессию имеет высшее образование.

Как сообщает сервис «Работа.ру», самыми популярными профессиями в Северной столице, для которых диплом о высшем образовании необходим, стали инженер, бухгалтер, врач, менеджер по продажам, администратор и конструктор. Претенденты сталкиваются с тем, что коло 68% резюме включают данный диплом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что корочка о высшем образовании у работодателей не в почете.