Высшее образование у работодателей не в почете

На рынке труда в Санкт-Петербурге 68% с высшим образованием, но только 16% вакансий рассчитаны на таких соискателей. При этом только в 22% вакансиях указываются ожидания от образования кандидатов.

Анализируя резюме, опубликованные на сайте hh.ru можно увидеть, что среди соискателей также 14% со средним специальным образованием, 12% указывают незаконченное высшее и только 6% среднее образование.

Аналитики сервиса hh.ru проанализировали вузы, выпускники которых становятся управленцами высшего звена. Лидирует — Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова. Порядка 6,5% резюме выпускников этого вуза принадлежат топ-менеджерам. Также в тройке лидеров Санкт-Петербургский горный университет (6,3%) и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (5,7%). Примечательно, что каждый десятый выпускник петербургского вуза работает в Москве.

Это неудивительно, так как именно в Москве сейчас больше всего вакансий и выше зарплата. Например, судя по данным исследований, уровень зарплаты ведущего специалиста в Москве более 80 тысяч рублей, тогда как в Петербурге такой работник может рассчитывать на зарплату порядка 60 тысяч рублей. HeadHunter (hh.ru)– крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, база кандидатов — более 40 млн резюме.

Ранее GazetaSPb сообщала, что по мнению аналитиков зарплата в России выросла в 20 раз.