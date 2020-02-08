Комедийный актер Орсон Бин погиб под колесами автомобиля

Комедийный актер Орсон Бин погиб под колесами автомобиля
Орсон Бин. Фото: wikipedia

В Соединенных Штатах машина насмерть сбила голливудского актера и комика Орсона Бина. Он погиб в возрасте 91 года.

Как сообщает CBS Los Angeles, ДТП с актером произошло в районе Венис в Лос-Анджелесе, Калифорния. Он погиб на месте происшествия вечером 7 февраля. По данным Bloomberg, в аварии участвовали два автомобиля. Один из них задел актера, в результате чего тот упал, а вторая машина его переехала. Оба водителя остались на месте ДТП и сотрудничали с правоохранителями.

Орсон Бин снялся в таких известных фильмах и сериалах, как «Быть Джоном Малковичем», «Анатомия убийства», «Внутреннее пространство», «Как я встретил вашу маму» и «Отчаянные домохозяйки». На его счету более сотни ролей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба.

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