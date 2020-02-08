Настасья Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный

Настасья Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Настасья Самбурская отправилась худеть. Фото: samburskaya/ Instagram

Актриса поделилась важной новостью со своими подписчиками. Никто не понимает, шутит она или серьезно.

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем актриса Настья Самбурская рассказала в Instagram-аккаунте. Она опубликовала видео, в котором поделилась с фанатами грустной новостью – девушка рассталась с парнем. Звезда не собирается грустить, а хочет теперь сбросить несколько килограммов. Она заявила, что отправится в ночной клуб, а затем, видимо передумав, отправилась в салон красоты. Там Самбурская выпила бокал вина и сделала процедуру по коррекции тела.

«Пришла улучшать пятую точку, а мне здесь немножечко подлили… масла в огонь»,

— пошутила Настасья.

Подписчики так и не поняли, действительно ли актриса осталась одна или она решила пошутить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самбурская впервые показала свою самую необычную татуировку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Настасья самбурская расставание
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Стрельне и Новом Петергофе построят объекты здравоохранения
«Аэрофлот» доплачивает экипажам за полеты в Китай
В Индии взрыв фейерверков убил более 10 человек
В квартире главы муниципалитета в Петербурге нашли казино
В воскресенье в Ленобласти ожидается потепление
Настасья Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Учительница объясняла правила русского языка на примере мата
«Зенит» должен выкупить Осорио, если тот сыграет в 5 матчах в РПЛ