Настасья Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный

Актриса поделилась важной новостью со своими подписчиками. Никто не понимает, шутит она или серьезно.

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем актриса Настья Самбурская рассказала в Instagram-аккаунте. Она опубликовала видео, в котором поделилась с фанатами грустной новостью – девушка рассталась с парнем. Звезда не собирается грустить, а хочет теперь сбросить несколько килограммов. Она заявила, что отправится в ночной клуб, а затем, видимо передумав, отправилась в салон красоты. Там Самбурская выпила бокал вина и сделала процедуру по коррекции тела.

«Пришла улучшать пятую точку, а мне здесь немножечко подлили… масла в огонь»,

— пошутила Настасья.

Подписчики так и не поняли, действительно ли актриса осталась одна или она решила пошутить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самбурская впервые показала свою самую необычную татуировку.