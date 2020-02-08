В квартире главы муниципалитета в Петербурге нашли казино

В квартире главы муниципалитета в Петербурге нашли казино
Квартиру оборудовали под казино. Фото: pixabay.com

После этого Олега Калядина исключили из партии.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. В квартире главы муниципалитета образования «Введенский» Олега Калядина обнаружили подпольное казино. Оттуда изъяли рулетку, четыре стола для покера, десяток игровых автоматов, фишки и карты. По предварительным данным, политик сдавал жилье, оборудованное под казино, в аренду. В результате возбуждено уголовное дело, а самого Калядина хотят исключить их партии «Единая Россия», пишут «Невские новости».

К слову, глава муниципалитета имел хорошую репутацию до инцидента. Тем не менее, в партии убеждены, что Калядин не имеет права состоять в ней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что основательница казино на Энтузиастов, сбившая майора, получила условный срок. Суд установил, что женщины нашли помещение для проведения азартных игр. Внутри они установили 24 автомата и 25 электронных плат. Людей в казино приглашали по телефону.

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