Депутата Хайруллина похоронили в Казани

Депутата Государственной Думы Айрата Хайруллина, погибшего накануне в авиакатастрофе, похоронили в Казани.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя парламента Татарстана, погибший депутат был похоронен в субботу, 8 февраля, на мусульманском кладбище в поселке Мирный. Его могила находится рядом с могилой его матери.

Перед похоронам в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялась церемония прощания с Хайруллиным. Мероприятие посетили сотни людей.

Крушение вертолета Bell 407 с депутатом на борту произошло возле города Лаишево в Татарстане. Всего в вертолете летели три человека. Двое отделались ранениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы версии крушения вертолета, в результате которого погиб депутата.