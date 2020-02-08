Полицейские задержали подозреваемых в воровстве в ТК «Европолис»

Полицейские задержали подозреваемых в воровстве в ТК &#171;Европолис&#187;
Трех мужчин из четырех задержали. Фото: Pixabay

Ими оказались молодые люди, которые выносили вещи из торгового центра целыми пакетами.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем сообщают правоохранительные органы. Наконец удалось задержать людей, подозреваемых в воровстве в торговом комплексе «Европолис» на Лесной. Группа людей южной внешности несколько раз наведывалась в разные магазины центра: там они ничего не покупали, зато выходили оттуда с пакетами вещей. По предварительным данным, им удавалось выносить краденное незаметно, так как люди вокруг думали, что молодая семья закупается вещами впрок.

Впервые что-то неладное заподозрили еще в январе, но лишь сейчас группу поймали. Полиция задержала обвиняемых в преступлениях на парковке – один сообщник, правда, смог сбежать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге юная продавщица наворовала из ювелирного украшений на 2 миллиона.

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