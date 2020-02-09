Трамп рассказал о причинах увольнения русскоговорящего сотрудника Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и «сливал» информацию.

«Он бы очень недисциплинированный, передавал содержание моих «идеальных» звонков некорректно. Другими словами — вон отсюда», — написал американский лидер в своем Twitter.

Накануне Трамп уволил трех чиновников, которые давали показания по делу об импичменте.

Напомним, сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.