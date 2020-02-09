В Китае присвоили коронавирусу временное название NCP

Власти Китая присвоили коронавирусу временное название NCP (пневмония, которая вызывается новым типом коронавируса).

«Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP», — сообщается на сайте государственного комитета по здравоохранению КНР.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А. Смородинцева считают, что новый китайский коронавирус могут завести в Россию уже в ближайшее время. Ситуацию с его распространением назвали непредсказуемой. Сотрудники НИИ гриппа предполагают, что уже к середине февраля коронавирус доберется до России: в это время в Китае ждут пика эпидемии новой коронавирусной инфекции. По словам и.о. главы НИИ гриппа Дмитрия Лиознова, из-за близости китайской границы и количества туристов в России, риск распространения вируса по стране довольно высок. Он также не исключил, что есть и невыявленные заразившиеся, у которых вирус не привел к развитию пневмонии, а ограничился ОРЗ, сообщает «Доктор Питер».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что научные сотрудники Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории назвали животное, которое может являться промежуточным переносчиком новой коронавирусной инфекции. По мнению ученых, вероятным переносчиком коронавируса являются панголины. Согласно результатам исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70 процентов.