Число погибших при стрельбе в Таиланде выросло до 27 человек

Число погибших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат) увеличилось до 27 человек.

В результате стрельбы 51 человек получил ранения. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось о 25 погибших.

Напомним, 8 февраля в городе Накхон Ратчасима (Корат) произошло стрельба. Стрелком оказался 32-летний военный таиландской армии капрал Чакрапант Тхомма. Он убил своего командира, а также двух человек в военном лагере. После этого он похитил автомобиль и направился в торговый центр. По дороге он открыл стрельбу по гражданским. Во время стрельбы он вел трансляцию в Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов, погибли восемь человек.