В Ленобласти разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода

В Ленобласти разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода
ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Фото: flickr.com

Неизвестный автомобиль совершил наезд на пешехода в Тосненском районе Ленобласти, после чего скрылся с места дорожного происшествия.

Как сообщили в ГУ ГИБДД по области, правоохранителям пока неизвестны ни модель автомобиля, ни личность водителя, сбившего пешехода. Известно лишь, что мужчина ехал в направлении Тосно со стороны села Ушаки. Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте, когда был сбит машиной. Пострадавший мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту ДТП. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель маршрутки, насмерть сбивший женщину, сядет на полтора года.

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