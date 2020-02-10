Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек
Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань. Фото: Pixabay

Новый тип коронавируса 2019-nCoV стал причиной смерти уже 908 жителей Китая. За сутки жертвами пневмонии нового типа в Китае стало 97 человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Поднебесной достигло 40171 человек. На сегодняшний день в больницах лежат 35982 пациента с коронавирусом, из них 6484 человек находятся в тяжелом состоянии.

Полностью излечившихся от коронавируса и выписавшихся из больниц сейчас 3281 человек. Кроме того, под наблюдением медиков сейчас находятся более 187,5 тысяч граждан, у которых есть подозрения на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посол Китая назвал бредом слухи об искусственном создании коронавируса.

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