Ночью на улице Бабушкина горели три автомобиля

Ночью 10 февраля на улице Бабушкина в Невском районе загорелся автомобиль марки Kia. Огонь распространился на две припаркованные рядом машины.

Как сообщили в главке МЧС России по Санкт-Петербургу, экстренные службы получили сообщение о возгорании в 2:15 ночи. На место происшествия выехали восемь спасателей. Для тушения пожара они использовали две единицы техники.

Ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС менее десяти минут. Огонь удалось потушить к 2:24.

В результате инцидента в иномарке выгорел отсек двигателя. Припаркованные рядом автомобили Hyundai и Volkswagen также пострадали — у них оплавились части кузова. В ведомстве добавили, что данные о возможных пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка «впечатала» двух пешеходов в забор у Новой Голландии.