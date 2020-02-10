Иномарка «впечатала» двух пешеходов в забор у Новой Голландии

В Петербурге рядом с островом Новая Голландия внедорожник врезался в двух прохожих и «впечатал» их в забор. Все произошло на набережной Ново-Адмиралтейского канала, сообщают очевидцы.

ДТП с участием двух пешеходов произошло днем в воскресенье, 9 февраля. Мужчина с женщиной шли по набережной. Проезжавший мимо внедорожник занесло и автомобиль выбросило на тротуар, в результате чего пара оказалась зажата между машиной и забором. Скорая помощь госпитализировала обоих пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии.

По данным городского управления ГИБДД, Mercedes ехал по управлением 52-летней женщины. Пострадали 48-летняя петербурженка и ее 45-летний спутник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода.