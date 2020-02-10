Названы сроки пика распространения коронавируса

Распространение нового китайского коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля, считают ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней.

Как сообщает Bloomberg, научные сотрудники пришли к такому выводу, сделав математическую модель заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй, где впервые произошла вспышка эпидемии.

По словам одного из ученых, Адама Кухарского, точную дату пика распространения вируса сложно назвать из-за неопределенности ситуации. Однако, судя по имеющимся данным, во время пика в Ухане заболеют около 5% горожан, что составляет примерно полмиллиона человек.

Специалисты также уверены, что официальные данные о почти 40 тысячах зараженных занижены. Они считают, что у многих людей коронавирус не был диагностирован из-за протекания заболевания в легкой форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек.