В Ломоносове студент открыл стрельбу из охолощенного автомата

Петербургская полиция завела уголовное дело на хулигана, который начал стрелять из охолощенного оружия в коттеджном поселке в Ломоносове.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главном управлении МВД по Петербургу, вечером в субботу, 8 февраля, в полицию обратилась жительница Ломоносова и рассказала, что возле дома №2 на улице Краснопрудской слышны звуки стрельбы.

Прибывшая на место полиция обнаружила гильзы на снегу на территории коттеджного поселка. Оказалось, что стрелял 20-летний студент колледжа, который отдыхал в компании друзей.

При себе у молодого человека был охолощенный свето-звуковой автомат и несколько холостых гильз.

Против студента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные устроили стрельбу на парковке в Нижнем Парголово.