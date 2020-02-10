На Седова микроавтобус «оторвал» бампер о троллейбус

На Седова микроавтобус &#171;оторвал&#187; бампер о троллейбус
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием микроавтобуса и троллейбуса. Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.

Авария случилась сегодня утром, 10 февраля, на перекрестке улиц Седова и Цимбалина. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у микроавтобуса оторван бампер.

На кадрах также заметно, что транспортные средства столкнулись, двигаясь в одном направлении.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода на Московском шоссе. Авария произошла среди ночи.

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