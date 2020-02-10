Грузовой Mercedes-Benz сбил пешехода на Московском шоссе

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros. Под колеса тягача попал мужчина 1961 года рождения.

Авария произошла в ночь на 10 февраля на Московском шоссе. Недалеко от дома 296 Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода. Двигался автомобиль из Петербурга в сторону Ленинградской области. Пешеход в этот момент шел по обочине в попутном направлении.

«В результате ДТП пешеход получил многочисленные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти под колеса автомобиля попал пешеход. От полученных травм он скончался. Водитель с мест происшествия скрылся.