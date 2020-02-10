Сбежавший после смертельного ДТП в Тосно водитель попал под статью

Сбежавший после смертельного ДТП в Тосно водитель попал под статью
Место смертельного ДТП в Тосно. Фото: vk.com/dorinspb

В Ленинградской области водитель стал фигурантом уголовного дела. На пешеходном переходе он насмерть сбил мужчину и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Авария произошла на 2 км автодороги «Проезд по г. Тосно» вечером 9 февраля. По предварительным данным, водитель совершил наезд на пешехода-мужчину. От полученных травм он скончался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобилист с места происшествия скрылся. Личность его пока не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Подозреваемый разыскиваются. Принимаются меры по задержанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный автомобилист ехал со стороны села Ушаки. Личность водителя и модель машины пока не установлены.

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