Неудачный маневр водителя BMW привел к ДТП на Лесном проспекте

В Петербурге на Лесном проспекте водитель BMW решил совершить разворот в неположенном месте, да еще и сразу из среднего ряда. Маневр привел к ДТП.

Все произошло в понедельник, 10 февраля, напротив бассейна СКА. По словам очевидцев, водитель белой иномарки, совершив разворот в неположенном месте, спровоцировал аварию. Двигающийся следом водитель Skoda не ожидал такого маневра от другого участника движения и не успел затормозить.

«Не успел нажать на тормоз», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Обошлось без пострадавших. На место оперативно прибыли сотрудники ДПС.

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