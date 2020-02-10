Квартирный пожар унес жизни двоих человек под Тосно

Во время пожара в квартире в Тосненском районе Ленинградской области были найдены мужчина и женщина без сознания. Медики не сумели их спасти.

Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, примерно в два часа ночи в понедельник, 10 февраля, в экстренные службы сообщили о квартирном пожаре в городе Никольское. Загорелась квартира на пятом этаже «пятиэтажки» на улице Октябрьская.

Там загорелась обстановка на площади в десять квадратных метров. Пламя потушили за полчаса. Спасатели эвакуировали двоих человек из горящей квартиры. На улицу вывели также восемь жильцов из соседних квартир.

Из объятой огнем квартиры вынесли мужчину и женщину. Они были без сознания. Скорая помощь попыталась помочь пострадавшим, однако оба скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной неизвестный пытался поджечь частный дом бизнесмена.