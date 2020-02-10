Под Гатчиной неизвестный пытался поджечь частный дом бизнесмена

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители разыскивают человека, который попытался совершить поджог частного дома.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 февраля. С сообщением о попытке поджога в полицию обратился 51-летний гендиректор коммерческой фирмы. Его дом, который пытались поджечь, находится на Республиканской улице в поселке Сиверский.

Как рассказал заявитель, неизвестный попытался поджечь дом и скрылся с места происшествия. Однако ему не удалось довести дело до конца: огонь уничтожил только часть крыши террасы, пол и фасад.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленник пытался поджечь церковь в Веселом Поселке.