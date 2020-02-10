В Ленобласти уничтожили незаконные дороги

В Ленобласти уничтожили незаконные дороги
Пока что, увеличению скорости работ мешает мёрзлый грунт. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

Без подъездов остались автосервисы, магазины и коттеджные поселки. Больше всего нелегальных съездов ликвидировано в Ломоносовском (4), Выборгском (5), Волосовском (4) и Подпорожском (5) районах. На Колтушском шоссе в Янино дорожникам пытались помешать владельцы местных автосервисов. Они пытались загородить экскаватор своими иномарками. Об этом сообщает «Ленавтодор».

Пока что, в планах уничтожать как минимум по два съезда в неделю. Когда на улице установится тёплая погода, цифры будут увеличены, поскольку техника начнёт работать быстрее. Также, особое внимание дорогам будет уделено во время просушки в апреле. В это время дороги более расположены к разрушению из-за оттаивания.

За неделю ликвидировано 50 съездов. Фото: ГКУ «Ленавтодор»

Основная опасность в незаконных съездах заключается в том, что из-за них водители автомобилей часто выезжают вплотную встречном потоку транспорта. Помимо этого, разрушается и само основание дороги, появляются ямы.

Стоит напомнить, что получить технические условия для создания законного и безопасного съезда можно в любой момент. Для этого необходимо обратиться в «Ленавтодор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленавтодор» требует от муниципалов установить светофоры в Мурино.

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