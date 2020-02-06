«Ленавтодор» требует от муниципалов установить светофоры в Мурино

Дорожники требуют от администрации Мурино поставить светофоры на перекрёстках Шуваловской улицы с Менделевевским и Петровским бульварами.

Своё требование, ответственный за региональные дороги ГКУ «Ленавтодор», объяснил необходимостью контроля интенсивности движения автотранспорта. Кроме того, на данных участках участились ДТП с пешеходами.

Представители дорожной службы в официальном письме попросили муниципалов обязательно сообщить о датах установки светофоров, и указали на необходимость ускорения сроков требуемых для проведения работ.

В «Ленавтодор» рассказали gazeta.spb.ru, что в январе ими уже были произведены работы по устранению ям на Охтинской Аллее в Мурино, в то время как застройщики и местная администрация никак не могли согласовать между собой, кто же должен был это сделать.

Летом в Мурино запланирован ремонт Токсовского шоссе и расширение трёх перекрёстков с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами. Заказчиком является «Ленавтодор».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ленавтодор» помог исправить ошибку на «Яндекс-картах».