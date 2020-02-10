Маршрутка подрезала автобус возле «Ломоносовской», пассажирам пришлось искать другой транспорт

В Петербурге около станции метро «Ломоносовская» произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт.

Авария случилась в понедельник, 10 февраля. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель за рулем маршрутки подрезал автобус №11.

«Движение в объезд», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что по асфальту разбросаны куски фар.

Никто не пострадал. Пассажиры покинули салоны обоих транспортных средств.

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